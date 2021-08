Quenianos fazem dobradinha em final dos 800 m rasos

Os 800 m não tiveram a presença do bicampeão olímpico, David Rudisha, que está lesionado. O queniano é o atual recordista olímpico e mundial da prova, com o tempo de 1min40s91.

Tecnicamente, a final não foi boa, com os corredores mais preopcupados em garantir medalha do que em fazer uma boa marca.

Torcedor do Manchester United (ING), Rotich mudou seu nome no cartório e passou a adotar Ferguson, em homenagem a Sir Alex Ferguson, técnico da equipe entre 1986 e 2013.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - O Quênia dominou a final dos 800 m masculino e ficou com as medalhas de ouro e de prata nas Olimpíadas de Tóquio. Emmanuel Kipkurui Korir chegou em primeiro, com 1m45s06. O segundo lugar foi de Ferguson Cheruiyot Rotich, com 1m45s23, na prova disputada nesta quarta-feira (4).

