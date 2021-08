Queniano Kipchoge confirma favoritismo e conquista bi olímpico na maratona

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O queniano e atual recordista mundial nos 42,195 km, Eliud Kipchoge, confirmou seu favoritismo e levou a maratona das Olimpíadas de Tóquio, realizada em Sapporo na manhã deste domingo (8) no Japão, noite de sábado (7) no Brasil.

Apesar de ter apertado o ritmo depois dos 30 km, ele terminou a prova com 2h08min38seg e não conseguiu bater o recorde olímpico (2h06min32seg).

Com uma disputa emocionante pelo segundo lugar, o holandês Abdi Nageeye e o belga Bashir Abdi conseguiram desbancar o queniano Lawrance Cherono e conquistaram as medalha de prata e de bronze.

Os brasileiros Daniel Nascimento e Daniel Chaves, que estreavam em Olimpíadas, deixaram a prova antes do fim. Nascimento ia bem, acompanhando o pelotão líder ao lado de Kipchoge. Logo após os 25 km, no entanto, ele acabou caindo. Tentou voltar à competição, mas saiu definitivamente pouco tempo depois.

Já Chaves deixou a maratona na altura do quilômetro 19. Apesar de não terem enfrentado um sol forte como as mulheres no dia anterior, as condições da prova foram igualmente duras. Os atletas largaram com 26° C e 79% de umidade.