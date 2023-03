Quem são os brasileiros que estão nas quartas de final da Liga dos Campeões

O último ano sem ao menos um brasileiro no time vencedor da competição foi em 2004/05, com o Liverpool. Os ingleses venceram nos pênaltis o Milan de Dida, Cafú, Serginho e Kaká.

O Benfica é o clube que mais tem brasileiros, com quatro no total: David Neres, Gilberto, Morato e Lucas Veríssimo.

