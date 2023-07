Quem são os azarões que buscam surpreender nos playoffs da LBF

Do lado do Mesquita, Thayná Silva é a grande esperança. Eleita duas vezes a MVP da LBF, a ala tem médias de 17 pontos, cinco rebotes e eficiência de 17 até aqui.

Monique é o principal trunfo do Ituano. A pivô chegou no meio da temporada após atuar em Portugal e deu outra cara à equipe. Monique tem média de 34 minutos por partida, além de 14 pontos e 11 rebotes, uma máquina de fazer duplo-duplos.

