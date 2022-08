Quem é Pietra Medeiros, jogadora de futsal que morreu aos 20 anos

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Homenageada por grandes nomes do esporte, Pietra Medeiros era ala do Taboão Magnus. A atleta da equipe de futsal feminino de Taboão da Serra morreu aos 20 anos após ser diagnosticada com hepatite autoimune.

Ela passou por uma cirurgia de transplante de fígado na tarde de quarta-feira (17), mas não resistiu e morreu dois dias depois, na sexta (19). Pietra estava afastada dos treinos há algumas semanas.

"É com muito pesar que comunicamos o falecimento da nossa atleta Pietra. Agradecemos a todos que se uniram nesses últimos dias desafiadores e oraram por ela. Desejamos muita força a todos os familiares e ao nosso grupo. A foto vai colorida e com esse sorrisão lindo", diz nota oficial publicada no perfil oficial do time no Instagram.

Pietra frequentava o clube desde criança, tendo seguido desde a escolinha até o profissional, onde atuava pelo time principal e pelo sub-20.

Vencedora do Campeonato Paulista, da Supercopa, do Novo Futsal Feminino Brasil e do vice-campeonato da Taça Brasil, a atleta coroou sua carreira em junho, quando ganhou com seu time o título da Libertadores de Futsal Feminina, na Bolívia.

Foi depois da conquista que ela recebeu o diagnóstico da doença, e foi internada. O time a homenageava em campo e publicava atualizações sobre o estado de saúde da atleta nas redes sociais, onde convidava as pessoas a orarem pela recuperação de Pietra.

"Seja qual for a sua religião ou crença, na sua casa, no seu trabalho, vamos juntos em uma corrente pedir para que a recuperação continue", diz uma das postagens, publicada em 10 de agosto.

No mesmo dia, a final do Metropolitano Sub-20 foi adiada, a pedido do Taboão. O time disputaria a partida com Pinda, mas entrou em contato com a Federação Paulista pedindo o adiamento. "Todas as atletas e comissão estão emocionalmente envolvidas e abaladas com o ocorrido, e portanto, sem condições de promover o jogo", diz o comunicado.

As atletas que jogavam com Pietra souberam da morte da atleta no sábado (22), logo após a partida disputada contra a Female, em Chapecó (SC). O jogo terminou em 4 a 1 para as catarinenses.

Vídeos na internet mostram o momento em que Gi Portes começa a dar uma entrevista representando o time vencedor e percebe a comoção ao seu redor. "Nosso time vem de partidas meio difíceis, não estava se achando em quadra, mas... ah, não...", fala, e se agacha emocionada. Então o repórter se afasta calmamente e colegas se aproximam para consolá-la.

Nas redes sociais, Pietra recebeu homenagens de Falcão, Amandinha e suas colegas de equipe.

Segundo comunicado divulgado nos stories do Taboão Magnus, uma cerimônia em homenagem à atleta foi realizada na manhã deste domingo (21). Às 10h, o corpo seguiu para cremação, no Cemitério Valle dos Reis, em Taboão da Serra.