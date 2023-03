Quem é o 'argentino' que está se destacando pela Itália e atrai a Inter

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Mateo Retegui está virando o alvo da vez no futebol europeu pelas suas atuações recentes na seleção italiana.

O atacante de 23 anos nasceu na Argentina, mas optou por representar a Itália. Retegui, que atua no modesto Tigre (ARG), tem cidadania italiana devido ao seu avô materno e fez a escolha após receber uma ligação do técnico Roberto Mancini, segundo o jornal Gazzetta dello Sport.

Ele foi a grande surpresa da convocação da Azzurra para os dois primeiros jogos das Eliminatórias da Euro.

Retegui foi titular contra a Inglaterra e marcou um gol logo em sua estreia. Foi dele o tento italiano na derrota por 2 a 1 para os ingleses, pela primeira rodada do Grupo C.

O jovem esteve novamente entre os titulares contra Malta e balançou a rede mais uma vez. Ele é responsável por dois dos três gols da Itália no torneio até então.

O jogador colocou seu nome no radar internacional e a Inter de Milão estaria liderando a lista. Seu pai, que também é seu agente, revelou que recebeu ligações de clubes de Alemanha, Espanha, Inglaterra e Itália interessados no filho.

Carreira na argentina

Ele começou nas categorias de base do River Plate e trocou o clube pelo rival Boca Juniors, onde terminou sua formação.

Retegui, no entanto, ainda não recebeu oportunidades no Boca e já foi emprestado três vezes. O jogador defendeu Estudiantes e Talleres antes do empréstimo atual, com vínculo até o final de dezembro de 2023.

O italiano fez 23 gols em 42 jogos no ano passado, terminando na artilharia do Campeonato Argentino com 19 tentos.

O atacante também o maior goleador do Campeonato Argentino neste início de temporada, com seis gols em oito jogos.

Seu valor de mercado está sendo estipulado em R$ 85 milhões, segundo o jornal da Itália. No ano passado, o Tigre costurou um acordo para a compra de metade de seus direitos econômicos por cerca de R$ 12 milhões.