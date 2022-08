Quem é a nadadora que foi vítima de comentários machistas ao postar foto com medalhas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A italiana Linda Cerruti, do nado artístico, foi alvo de comentários sexistas ao postar uma foto de ponta-cabeça com as oito medalhas (seis de prata e duas de bronze) que conquistou no Campeonato Europeu de Esportes Aquáticos, realizado neste mês em Roma, penduradas nas pernas.

Linda compartilhou dezenas de mensagens ofensivas que estão nos comentários de um post com a foto. "Belas medalhas, mas o espaço entre as medalhas 4 e 5 também não é ruim", escreveu um perfil. "Este porta medalhas está à venda?", afirmou outro.

A nadadora tem 28 anos e começou no nado artístico em 2000. "Aconteceu por acidente. Depois de aprender a nadar aos seis anos, começou um curso de nado sincronizado. A ideia de dançar na água era uma emoção para mim", disse ao site da Federação Internacional de Natação.

Ela compete em torneios internacionais desde 2010, quando tinha 16 anos. Ao todo, a italiana tem 27 medalhas em competições do primeiro escalão. Os melhores resultados dela foram duas pratas e dois bronzes em Mundiais. Em campeonatos europeus, são nove pratas e 15 bronzes.

Linda já participou de duas edições dos Jogos Olímpicos. No Rio-2016, foi sexta colocada ao lado de Costanza Ferro nas duplas femininas e quinta na disputa por equipes. Já em Tóquio-2020, repetiu a sexta posição com Costanza e de novo o quinto lugar por equipes.

Apesar de hoje ter um currículo de sucesso, a italiana pensou em desistir do nado artístico na adolescência.

"Por volta dos 14 anos, todos os meus amigos foram convocados para os campos de treinamento nacionais, mas eu não estava. Nunca. Treinei todas aquelas horas, mas não fui com meus amigos. Pensei comigo mesma: 'Por que eu faço isso?'. O treinador sempre dizia que eu tinha potencial, mas isso não era suficiente. Conversei sobre isso com minha mãe, que foi muito boa em me apoiar. Ela fez parecer bem simples e no ano seguinte eu definitivamente desabrochei."

No Instagram, Linda tem mais de 55 mil seguidores e costuma postar fotos de viagens pelo mundo e de treinos e competições.