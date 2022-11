Quem é a 'Miss Copa do Mundo' que largou o jornalismo para virar modelo

SÃO PAULO. SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polonesa Marta Barczok fez sucesso como repórter na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, por sua beleza e ganhou o apelido de "Miss Copa do Mundo" durante o Mundial daquele ano.

Atualmente, ela não está trabalhando na cobertura da Copa do Qatar. Marta decidiu abandonar a carreira na área de comunicação -ela trabalhava para o site de notícias polonês CKM- para se tornar modelo.

Antes mesmo do Mundial disputado na Rússia, Marta era figura conhecida por frequentar as arquibancadas. Em 2016, durante a disputa da Eurocopa na França, ela foi nomeada como a "Miss Euro" -o que lhe rendeu ser a capa da CKM Magazine, uma revista masculina polonesa.

Ela vive em Londres, e sempre que assiste a uma partida de futebol compartilha o momento com seus fãs.

Hoje com 35 anos, Marta conta com mais de 560 mil seguidores no Instagram e tem um hobby curioso: publicar vídeos pulando corda em lugares inusitados. Ela criou essa paixão durante o lockdown por causa da pandemia de covid-19.

A paixão de Marta por pular corda a levou a participar do "Mam talent" -a versão polonesa do programa Got Talent, que escolhe a pessoa mais talentosa do país. No entanto, suas habilidades não foram suficientes para impressionar os jurados, e acabou sendo eliminada em sua primeira exibição.

Apesar de não trabalhar mais com futebol, Marta segue apoiando a seleção polonesa.

Hoje, antes da vitória da equipe por 2 a 0 contra a Arábia Saudita, na Copa do Mundo, a modelo fez uma publicação no Instagram apoiando o time liderado por Robert Lewandowski.

"Hoje eu só quero uma vitória da Polônia e muitos gols", escreveu.