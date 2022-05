Quem é Bruno Caveira, próximo adversário de Anderson Silva no boxe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Machado, mais conhecido como Bruno Caveira, foi convidado para fazer uma luta de exibição no boxe contra Anderson Silva, em peso-combinado de 88 kg, no Global Titans Fighting 3, no heliponto do hotel Burj Al Arab, em Dubai, no próximo sábado (14).

O nome do lutador brasileiro não é muito conhecido, já que durante a sua carreira no MMA ele não participou dos eventos mais famosos e não tem um cartel impressionante —são 13 vitórias e 9 derrotas. Bruno não sabe nem o motivo pelo qual foi escolhido para enfrentar Spider.

"Eu não sei exatamente o critério da escolha. Alguém do evento contatou a gente e fez esse convite [para enfrentar Anderson Silva no boxe]. Exatamente eu não sei", disse Caveira em entrevista ao site 'Superlutas'.

O lutador mora em Abu Dhabi há oito anos e foi campeão da categoria peso-leve (até 70kg) do UAE Warriors, maior evento de MMA do Oriente Médio. Ele venceu suas últimas quatro lutas na organização e reconhece que esse deve ser o principal motivo pelo qual está no evento.

"Deve ser porque eu fui campeão do evento que aconteceu aqui e seria melhor colocar alguém que mora aqui também para poder fazer essa luta", acrescentou.

Caveira nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e luta MMA desde os 19 anos.

O encontro com Anderson Silva não é uma novidade. Bruno treinou muitos anos da Team Nogueira —rede de academias dos irmãos Nogueira (Minotauro e Minotouro)— e fez alguns treinos com o ex-campeão do UFC.

O evento, que terá luta principal entre a lenda do boxe Floyd Mayweather x Don Moore, será transmitida pelo Canal Combate, a partir de 15h (de Brasília).