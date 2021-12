Quem é a brasileira que foi eleita vice-presidente da FIA na América do Sul?

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A brasileira Fabiana Ecclestone foi eleita, na manhã desta sexta-feira (17), como a nova vice-presidente da FIA na América do Sul. Os novos mandatários da associação que representa os interesses do automobilismo foram conhecidos por meio de votação em Assembleia Geral.

Fabiana é nascida em São Paulo e tem 44 anos. Ela é formada em Direito e especializada em Comércio Exterior. Ela também fez parte da Comissão de Mulheres no Esporte a Motor da FIA, que busca auxiliar pilotos do sexo feminino em diversas categorias ao redor do mundo.

Ela é casada com Bernie Ecclestone, o ex-chefão da Fórmula 1, de 91 anos — 47 anos mais velho que Fabiana. Casados desde 2012, em uma cerimônia secreta na Suíça, eles tiveram o único filho homem de Bernie: Ace Ecclestone, que nasceu em julho do ano passado.

O ex-piloto britânico e Fabiana se conheceram quando ela era diretora de marketing do GP do Brasil, disputado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Desde o matrimônio com o ex-dirigente, a brasileira estava presente em todos os GP's da F-1.

Um caso curioso envolvendo o casal aconteceu em 2016. Aparecida Schunk, mãe de Fabiana, foi sequestrada e os criminosos cobraram R$ 120 mil para liberá-la. Bernie disse que não iria pagar um centavo pela libertação da sogra. Aparecida foi resgata pela polícia após nove dias em cativeiro.