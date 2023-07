Quem é a atacante que recusou os EUA e pode ser a mais jovem a jogar Copa

Sinto-me muito orgulhosa e honrada por ter recebido esta oportunidade. E estou pronta para fazer o que for preciso para ajudar o país.disse Phair, em entrevista à Associated Press.

A Coreia do Sul, do Grupo H do torneio, estreia nesta segunda-feira (24), às 23h (horário de Brasília), contra a Colômbia.

O recorde pertence à nigeriana Ifeanyi Chiejine, que estreou com apenas 16 anos e 34 dias em 1999. Atualmente, Phair tem 16 anos e 26 dias -a partir do mata-mata, ela já não conseguiria atingir o feito da atual recordista.

Convocada para a Coreia do Sul na atual edição do torneio, Phair pode se tornar a jogadora mais jovem a disputar uma Copa feminina. Para isso, ela teria que atuar em algum dos três jogos de sua seleção na fase de grupos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.