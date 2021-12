Queda na Champions vai custar até R$ 188 milhões aos cofres do Barcelona

O Barcelona já atravessava uma situação financeira delicada e agora acumula a eliminação da competição mais importante que disputava. O time não ficava fora das oitavas de final da Liga dos Campeões há 21 anos. Para completar, também amarga o 7º lugar no Campeonato Espanhol, com 23 pontos, 16 a menos que o líder e rival Real Madrid.

Desta forma, os valores dos prêmios não alcançados somados aos valores das cotas e aos da bilheteria de dois jogos no Camp Nou (um nas oitavas e outro nas quartas) giram em torno dos 30 milhões de euros, de acordo com o jornal.

Segundo o Mundo Deportivo, o planejamento inicial do clube era chegar ao menos nas quartas de final da Liga dos Campeões, embolsando a premiação por avançar às oitavas (9,6 milhões de euros), e mais 10,6 milhões por alcançar as quartas, além das cotas de TV e patrocínio das partidas do clube na competição.

