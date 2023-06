Quartas de final da Copa do Brasil terá sorteio para definir confrontos

A data-base para os jogos de ida das quartas é 5 de julho., de acordo com o calendário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Já para as partidas de volta é o dia 12 de julho.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Copa do Brasil já tem definido seus oito classificados às quartas de final. Os duelos da próxima fase do torneio serão definidos por sorteio e disputados em julho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.