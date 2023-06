Quartas de final da Copa do Brasil têm duelo entre Palmeiras e São Paulo

Vencedor do Confronto 1 x Vencedor do Confronto 2

O sorteio definiu um clássico entre Palmeiras e São Paulo. Quem sobreviver aos embates do duelo chamado de Choque-Rei poderá ter outro rival pela frente. O vencedor enfrentará o ganhador do embate entre Corinthians e América-MG.

As partidas da próxima fase ocorrerão nas duas primeiras semanas do mês que vem. Os confrontos estão programados para as datas-base 5 de julho e 12 de julho, quartas-feiras. É provável que os jogos sejam desmembrados, com disputas também nas terças e nas quintas-feiras.

