Quais posições o Flamengo prioriza no mercado para a próxima temporada

O Flamengo ainda luta pela vaga direta na Libertadores e sonha -ainda que esteja cada vez mais distante- com o título do Campeonato Brasileiro. O fim da temporada será determinante também para o planejamento de 2024. O clube adota cautela até o próximo mês, mas já começa a traçar caminhos.

O clube hoje vê quatro posições como prioritárias: zagueiro, volante, meio-campo e um lateral-esquerdo.

O Flamengo espera se reunir com Tite após o fim do Brasileirão para estabelecer alvos, debater renovações e traçar o planejamento do futebol de 2024.

A vaga na Libertadores vai influenciar nas decisões, já que ficar fora da competição seria considerado uma catástrofe internamente.

Isso muda o nível de investimento no time, já que faz também com que as verbas diminuam. Em ano eleitoral, no entanto, o Flamengo espera fazer investimentos importantes para voltar a conquistar títulos após ano de derrotas.

Possíveis saídas podem alterar planos. Jogadores como Fabrício Bruno, Léo Pereira, Wesley e Pedro têm mercado e, caso saiam, aumentam as necessidades. Atletas que são reservas e tem pouco espaço também podem influenciar. Passa por aí a reformulação que tanto se fala dentro do Flamengo.

De La Cruz é nesta sexta-feira (17) o alvo definido pelo Flamengo. O jogador já estava no radar na última janela, mas não foi contratado por conta dos altos valores.

RENOVAÇÕES

As renovações vão se arrastando ao longo do ano. Os atletas com contrato até dezembro são Everton Ribeiro, Filipe Luís e Rodrigo Caio. David Luiz, por sua vez, tem uma extensão contratual automática, mas ainda não assegurou a permanência.

Bruno Henrique foi quem já acertou o novo vínculo de três anos. O documento ainda não foi assinado, mas as partes consideram o tema resolvido.

Rodrigo Caio e Filipe Luís não ficam e, por isso, o Flamengo já busca atletas para as posições. O lateral deve se aposentar ao final do ano.

Everton Ribeiro teve uma primeira conversa, mas só. O Fla quer um ano de contrato e o jogador tenta um período maior.

As renovações, no momento, estão paradas. É o mesmo caso de Gabigol, que vinha alinhando um contrato até 2028.

SITUAÇÃO DE GABIGOL

Depois de uma pausa nas conversas, Gabigol e Flamengo alinharam um novo contrato. A diretoria, porém, ainda não concluiu.

Recentes polêmicas e a má fase desgastaram mais o clima, que já não era bom como antes foi. A longa renovação com aumento salarial pegaram mal no ambiente político do clube.

Na última quarta-feira, a foto em homenagem ao aniversário do Flamengo pegou mal. Internamente, a postagem foi considerada desnecessária, gerando atritos também com torcedores.

Gabigol tem contrato até o fim de 2024, mas o Flamengo queria renovar antes para não ter problemas no futuro. Ele pode assinar pré-contrato a partir do meio do ano que vem.