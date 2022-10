Qatar tem a cerveja mais cara entre os países participantes da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um estudo da Betting.com revelou que dos 32 países participantes da Copa do Mundo do Qatar, justamente o anfitrião é o que possui o maior custo médio do litro de cerveja. Na capital Doha, a bebida chega a custar 11,21 libras (aproximadamente R$ 66,77).

O valor é discrepante para o de Washington, capital dos Estados Unidos, que ocupa o segundo lugar do ranking de cervejas mais caras do mundo. Por lá, o litro pode ser encontrado por 6,58 libras (cerca de R$ 39,19 reais). Fechando o pódio, Zurique, na Suíça, aparece com um custo médio de 6,57 libras (R$ 39,13 na cotação atual).

Vale lembrar que o país-sede da competição possui regras rígidas quanto ao uso de bebidas alcóolicas. No entanto, durante o torneio, algumas exceções foram concedidas, como a possibilidade de venda e consumo nos arredores dos estádios e em fan zones, além de bares e restaurantes.

Recentemente, Nasser Al Khater, diretor-executivo do Mundial, anunciou a criação de "zonas de sobriedade" para torcedores que exageraram na bebida. A medida alternativa criada pelo governo tem a mesma duração que o torneio: de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Os 15 países da Copa do Mundo com a cerveja mais cara

1 - Qatar (Doha) - 11,21 libras (R$ 66,77)

2 - Estados Unidos (Washington D.C) - 6,58 libras (R$ 39,19) -

3 - Suíça (Zurique) - 6,57 libras (R$ 39,13)

4 - Inglaterra (Londres) - 6 libras (R$ 35,74)

5 - Dinamarca (Copenhague) - 5,90 libras (R$ 35,14)

6 - Austrália (Camberra) - 5,39 libras (R$ 32,10)

7 - França (Paris) - 5,27 libras (R$ 31,39)

8 - Holanda (Amsterdam) - 4,83 libras (R$ 28,77)

9 - Canadá (Ottawa) - 4,59 libras (R$ 27,34)

10 - Bélgica (Bruxelas) - 4,39 libras (R$ 26,14)