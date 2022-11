Qatar se torna o primeiro anfitrião a perder o jogo de estreia da Copa

Segundo a Folha de São Paulo, até então, eram 15 vitórias do país-sede e sete empates. Em 2002 ocorreu o primeiro e único Mundial com dois anfitriões: Coreia do Sul e Japão.

Qatar perdeu o primeiro jogo da Copa por 2 a 0 para a seleção do Equador, neste domingo (20), e foi a primeira vez que um país anfitrião perde na estreia na história da Copa do Mundo.

