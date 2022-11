Qatar fica de olho se 'Maldição de Ramsey' perdura na Copa

Os ex-ditadores Muammar Gaddafi, da Líbia, o argentino Jorge Rafael Videla e ainda Manuel Noriega, do Panamá, apontados como responsáveis por centenas de mortes em seus países, morreram após Ramsey balançar as redes.

Ainda estão na lista o genial físico inglês Stephen Hawking, o escritor uruguaio e amante do futebol Eduardo Galeano, e o vencedor do Nobel de literatura Gunter Grass.

Se o torcedor comum provavelmente ficará de olho no astro Gareth Bale, líder da seleção que volta a uma Copa do Mundo após 64 anos, os famosos têm de ficar atentos em outro galês: Aaron Ramsey.

Às 16h, o País de Gales enfrenta a seleção dos Estados Unidos, na estreia das duas equipes na Copa do Qatar, no estádio de Al Rayyan.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atenção, celebridades, esta segunda (23) é dia de ficar de olho na telinha e com as barbas de molho.

