Qatar eliminada e empate da Inglaterra; veja o resumo e as estatísticas do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda etapa da fase de grupos da Copa do Mundo teve sua primeira eliminação nesta sexta-feira (25). No grupo A, o anfitrião Qatar deu adeus ao mundial após perder do Senegal e ver o empate entre Holanda e Equador.

No grupo B, Inglaterra e Estados Unidos também empataram. No sábado (26), entram em campo os grupos C e D.

GRUPO A

QATAR X SENEGAL

Primeiro país-sede a perder o jogo de abertura do Mundial, o Qatar também se tornou o único anfitrião a ser derrotado nas duas rodadas iniciais da fase de grupos ao ser batido por Senegal por 3 a 1 nesta sexta-feira.

QATAR 1X3 SENEGAL

Posse de bola

45,45% x 54,55%

Chutes a gol

3 x 5

Total de passes

406 x 502

HOLANDA X EQUADOR

O empate de 1 a 1 entre Holanda e Equador teve embate equilibrado. A equipe laranja saiu na frente logo aos seis minutos, quando Gapko acertou um bom chute de fora da área, mas não conseguiu controlar o jogo e cedeu o empate. O placar encerrou matematicamente as chances de o Qatar avançar às oitavas de final.

HOLANDA 1X1 EQUADOR

Posse de bola

54,55% x 45,45%

Chutes a gol

1 x 4

Total de passes

506 x 413

GRUPO B

PAÍS DE GALES X IRÃ

O Irã venceu Gales por 2 a 0 em disputa heroica pelo grupo B. O gol decisivo, que abriu o placar, saiu a três minutos do final da partida e foi o primeiro tento de fora da área no torneio. Gales fica em zona perigosa, com apenas um ponto.

PAÍS DE GALES 0X2 IRÃ

Posse de bola

61% x 38%

Chutes a gol

3 x 6

Total de passes

501 x 298

INGLATERRA X EUA

A partida entre Inglaterra e Estados Unidos terminou empatada em 0 a 0. O resultado embolou o Grupo B do Mundial. Como o Irã surpreendeu ao derrotar o País de Gales por 2 a 0, as quatro seleções da chave chegam à última rodada com chance de classificação.

INGLATERRA 0X0 EUA

Posse de bola

55,56% x 44,44 %

Chutes a gol

3 x 1

Total de passes

541 x 424