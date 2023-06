Punido pelo STJD, Santos recebe o Flamengo em partida sem torcida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da conturbada partida na derrota para o Corinthians, o Santos volta ao campo neste domingo (25), ás 18h30, na Vila Belmiro, com a missão de vencer o Flamengo para quebrar a má fase atual do Peixe.

No clássico na última quarta-feira (21), a torcida santista se revoltou com a derrota para o Corinthians, por 2 a 0, e começou a lançar bombas gramado. A partida foi encerrada aos 90 minutos do segundo tempo.

Para piorar a situação do Santos, o clube foi punido pelo STJD pelas confusões e vai ficar sem torcida por 30 dias na Vila Belmiro, em jogos fora e até no feminino.

O episódio também derrubou o técnico Odair Hellmann. Paulo Turra, ex-Athletico-PR, foi anunciado como o novo comandante do Santos.

Turra assume o clube em um jogo difícil contra o Flamengo. Os cariocas estão na quarta posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. Em 13º, os santistas tem 13, além de estar a nove partidas sem vencer -cinco empates e quatro derrotas.

Em seus últimos 10 confrontos, o Flamengo levou a melhor sobre o Santos. São sete vitórias do rubro-negro, contra dois dos do alvinegro praiano. No geral, foram 43 vitórias dos cariocas, contra 41 dos paulistas.

Possíveis escalações para o confronto:

Santos

João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e João Lucas; Dodi, Rodrigo Fernández, Lucas Lima, Soteldo e Mendoza; Marcos Leonardo. Técnico: Falcão (interino).

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Everton; Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: às 18h30 deste domingo (25)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Transmissão: Premiere, streaming e internet.