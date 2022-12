'Pulei para fora da minha pele', diz autor do gol da Croácia contra o Brasil

"O treinador nos disse que devíamos continuar a acreditar, marcamos o gol do empate e festejamos merecidamente. Os brasileiros não estiveram em um certo nível, mas acho que os méritos são principalmente nossos. O [goleiro] Livi salvou três ou quatro chances limpas, neutralizamos algumas de suas investidas e vamos jogo a jogo ao longo do torneio. Se tudo der certo, acho que podemos ganhar o campeonato, mas primeiro vamos fazer a final", finalizou.

"Quando o Marquinhos acertou a trave, fui tomado por uma sensação que não sei explicar, que nunca aconteceu comigo. Sinceramente, o gol não diminuiu quando cobramos pênaltis, talvez aquela experiência do Japão e a experiência da Rússia tenham facilitado essa situação para nós", contou Majer, afirmando que as penalidades contra o Japão e na Copa da Rússia ajudaram a acalmar sua seleção.

"Indescritível. Não há palavras que expliquem. Chegar às semifinais, ficar até o último dia do maior torneio do mundo, é inacreditável. Estou muito feliz pela minha família, pelo povo croata. Curtimos a grande atmosfera todos os dias e não sei mais o que dizer, inacreditável."

"O Brasil realmente tem uma escola forte, mas no futebol, quando você dá tudo, no fim você pode conquistar seu objetivo."

"Eu estava queimando por dentro, pulei para fora da minha pele. Não consigo descrever isso, o gol mais importante da minha vida. Meu pai, Jakov, sempre diz que vou marcar, talvez fosse melhor se eu o ouvisse com mais frequência", afirmou o jogador do Dínamo de Zagreb ao jornal Sportske Novosti. Ele também agradeceu ao goleiro Livakovic.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autor do gol de empate na prorrogação, que levou o duelo contra o Brasil para os pênaltis, o atacante croata Bruno Petkovic foi um dos mais festejados depois que a classificação às semifinais estava garantida. Na zona mista, onde os jogadores falam com os jornalistas, ele tentou descrever como se sentiu quando fez o gol.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.