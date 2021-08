PSG recusa última oferta do Real Madrid por Mbappé, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG recusou a última oferta do Real Madrid pelo atacante Mbappé, que deve continuar no clube francês até o final da temporada, segundo o jornal Marca.

De acordo com o veículo, o jogador "permanece no PSG se nada mudar nas últimas horas de fechamento do mercado".

Nos últimos dias, os espanhóis ofereceram 170 milhões de euros (pouco mais de R$ 1 bilhão na cotação atual) por Mbappé, mas Leonardo, diretor da equipe francesa, quer pelo menos 200 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão) para aceitar a proposta.

O atleta, ainda segundo o Marca, "aguarda calmamente o desfecho dos acontecimentos". Ele tem o sonho de atuar no Real, mas já não vê pressa para isto acontecer, já que seu contrato com o PSG vai até junho do ano que vem.

Ele, aliás, foi destaque da vitória do PSG sobre o Reims, neste domingo (29), pelo Campeonato Francês, marcando os dois gols da partida -com direito a muita comemoração após balançar as redes adversárias.