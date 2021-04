PSG quer renovar com Mbappé, mas já sondou Kane e Salah, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renovar com Mbappé ainda é uma prioridade para o Paris Saint-Germain, mas o clube já se antecipou e está em busca de possíveis substitutos, segundo informações do jornal francês Telefoot.

Ainda de acordo com o veículo, Pochettino conversou com Harry Kane, que já esteve sob seu comando no Tottenham, para saber sua situação no clube londrino, de onde o atacante inglês não descarta a saída, principalmente se não disputar a próxima Liga dos Campeões.

Outro nome mencionado é o de Salah, que seria uma escolha dos próprios donos do PSG. O Telefoot explica que o clube parisiense, no mês passado, entrou em contato com os representantes de Salah.

O futuro de Mbappé continua sendo uma das grandes incógnitas da janela de mercado do verão europeu. O jogador tem contrato até 2022, mas ainda não renovou e o Real Madrid está atento a tudo o que acontece com o atacante francês, que é o seu principal objetivo para a próxima temporada.