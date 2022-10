PSG ofereceu 20 milhões de euros ao Palmeiras por Endrick, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG largou na frente da concorrência europeia e fez uma primeira proposta ao Palmeiras pelo jovem atacante Endrick, de 16 anos. Segundo informação do jornal Sport, da Espanha, o time francês ofereceu 20 milhões de euros (R$ 102 milhões) ao Verdão, que recusou a oferta.

"O PSG o considera um jogador prioritário no seu projeto esportivo dos próximos anos e já bateu na porta do Palmeiras", diz a publicação.

"Artero Henrique, que está à frente da área de captação de jovens talentos dentro da gestão esportiva da Qatar Stars League (QSL), fez uma proposta formal para Endrick de 20 milhões de euros. O Palmeiras não estaria em condições de aceitar tal oferta, mas o PSG já é o primeiro a se mexer", completa o Sport.

De acordo com a publicação catalã, vários gigantes europeus acompanham Endrick de perto e mantêm contato com agentes e empresários que representam o jogador. Entre eles, PSG, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea e Arsenal.

O Sport lembrou ainda que, há cerca de um mês, o estafe do jogador se reuniu com dirigentes do Barcelona. A reunião teria ligado o sinal de alerta no PSG, que fez uma primeira proposta ao Palmeiras tendo como objetivo abrir as negociações.

A ideia do clube parisiense, de fato, seria contar com Endrick só a partir da temporada 2024, quando ele completa 18 anos. Segundo o jornal, após anos de altos investimentos em grandes estrelas como Neymar e Mbappé, a meta do PSG nas próximas janelas de transferência será a contratação de jovens promessas com grande potencial de evolução.

No sábado (22), na vitória por 3 a 0 sobre o Avaí no Allianz Parque, Enrick deu sua primeira assistência pelo profissional do Palmeiras. Quando o Verdão já vencia por 2 a 0, ele arrancou pela direita e bateu cruzado para Vanderlan, outra cria da base palmeirense, fazer seu primeiro gol pelo time principal. Festa na Academia, e eles comemoraram dançando juntos.