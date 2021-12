PSG marca nos acréscimos e escapa de derrota para o Lens no Francês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain escapou de uma derrota nos acréscimos para o Lens, neste sábado (4), pelo Campeonato Francês. Graças a um gol de Wijnaldum aos 47 minutos do segundo tempo, o time da capital arrancou um empate por 1 a 1 em duelo de muita emoção válido pela 17ª rodada. Fofana, em um chute da intermediária, marcou para o Lens.

O tropeço fora de casa não tem nenhuma interferência na tabela de classificação. A dois jogos do fim do primeiro turno, o PSG tem 42 pontos e lidera com folga de 13 pontos sobre o Olympique de Marselha, o segundo colocado. A campanha de 13 vitórias, três empates e uma derrota deixa o time da capital com 82,4% de aproveitamento.

JOGO

Mesmo sem viver um bom momento na temporada, com apenas dois pontos somados dos últimos nove disputados, o Lens dominou o primeiro tempo. Dá para dizer que o time da casa só não saiu na frente no placar por causa das intervenções de Navas. Foram 12 finalizações a gol, segundo os dados apurados pelo Footstats, obrigando o goleiro do PSG a fazer seis defesas.

Embora estivesse mais acuado diante da pressão do Lens, o PSG não abriu mão de atacar e foi perigoso quando investiu contra o gol dos anfitriões. Isso, porém, aconteceu mais na reta final do primeiro tempo. Icardi foi o primeiro a testar o goleiro Leca, mas a melhor oportunidade esteve nos pés de Di Maria aos 46 minutos. O cruzamento de Hakimi encontrou o argentino, que bateu de primeira para nova intervenção do goleiro.

O segundo tempo começou bastante aberto, com duas equipes procurando o gol. Mas foi o Lens quem balançou as redes aproveitando falha de dois dos seus jogadores mais experientes. Ao tentar sair jogando pelo meio-campo, a defesa do PSG mandou a bola para Messi, perto do círculo central. O argentino sofreu a antecipação de Medina e acabou desarmado. A bola girou e chegou a Fofana, que arriscou chute da intermediária. Navas tentou espalmar, mas a bola passou por baixo de seus braços e entrou no gol. Um frango aos 16 minutos!

O PSG precisava do empate e já preparava a entrada de Mbappé, quando levou um susto. Em um contra-ataque bem tramado e puxado por Fofana, a bola chegou até David Costa na esquerda. Ele invadiu a área e deu um toque de pé direito com categoria, mas a bola se chocou contra a trave esquerda enquanto Navas apenas observou o lance.

A entrada de Mbappé tinha a expectativa de que o ataque do PSG ganharia muito em velocidade e oportunidades de gol. Mas nada disso se viu. Logo em se primeiro minuto em campo, Mbappé, de cabeça, obrigou Leca a fazer uma defesa após cruzamento de Messi. Nos últimos minutos, o veloz ainda arriscou um chute de longe que teve nova intervenção do goleiro.

O jogo não foi bom para o PSG. Mas a possibilidade de mexer com suas peças e mudar o rumo da partida graças aos seus craques transforma os resultados. E foi assim contra o Lens. A partida se caminhava para um triunfo dos anfitriões, se não fosse a pressão parisiense no fim. Aos 47 minutos, um cruzamento de Mbappé encontrou Wijnaldum livre e, com um cabeceio, o holandês acertou o ângulo direito para empatar. Aos 49 minutos, Messi ainda teve grande oportunidade para tentar a vitória em uma cobrança de falta da entrada da área, mas a bola foi por cima do gol.