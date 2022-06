PSG define nome favorito para novo treinador e já negocia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain está cada vez mais perto de executar uma mudança importante no clube. A ideia do novo projeto parisiense é substituir Mauricio Pochettino por Christophe Galtier no comando técnico.

Segundo informações de mídias esportivas francesas, o treinador argentino certamente não ficará na equipe e sua saída deve ser oficializada em breve. Em contrapartida, Galtier surge como favorito para o cargo e está em negociações avançadas com o PSG.

Christophe Galtier tem 55 anos e passou boa parte de sua carreira, ainda não tão longa, no Saint-Ettiene (clube na qual o treinador francês iniciou a sua trajetória profissional ainda como auxiliar técnico em 2008). Entre 2009 e 2017 somou quase 400 partidas no comando da equipe.

A partir da temporada 2017-18, ele migrou para o Lille e ganhou projeção nacional. Por lá, atuou por mais de 150 jogos e surpreendeu quando conquistou o Campeonato Francês na temporada 2020-21 superando nada mais, nada menos, que o poderoso PSG.

Após a zebra, Galtier foi na temporada seguinte para o Nice e fez boa campanha para as expectativas do clube - o time terminou o campeonato em 5º e conquistou a vaga para a Europa League.

Galtier eleito o melhor técnico do Campeonato Francês por três vezes e também é conhecido por descobrir e revelar jovens talentos, além de sua personalidade forte e estilo de jogo bastante ofensivo.

Mbappé

Quando ainda estava no Lille, na reta final da temporada em que levantou a taça do Francês, Galtier afirmou que Mbappé precisava "ter mais maturidade". A resposta veio por uma polêmica declaração do atacante, com tom de desmerecimento ao título que estava prestes a ser conquistado pelo Lille.

"A taça foi mais perdida pelo PSG, do que vencida pelo Lille", disse, na época, o craque do PSG.