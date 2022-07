PSG anuncia que Mauricio Pochettino não é mais o técnico do clube

Galtier tem 55 anos e foi zagueiro profissional. Desde 2009 é técnico e só comandou times franceses na carreira. O ex-jogador ficou por oito anos no Saint-Étienne, onde ganhou uma Copa da Liga, depois passou quatro temporadas no Lille, conquistando o Campeonato Francês. Na última temporada treinou o Nice.

O treinador tinha contrato com o clube francês até 2023, porém a ideia da diretoria é reformular a gestão da equipe depois da temporada abaixo do esperado — o brasileiro Leonardo deixou recentemente o cargo de diretor esportivo.

"O técnico argentino e sua equipe ingressaram no clube em janeiro de 2021. Ex-capitão do PSG, ele fez 84 partidas em todas as competições no banco parisiense. Sob sua liderança, o Paris Saint-Germain conquistou a Supercopa da França de 2020, a Copa da França de 2021 e o 10º título do Campeonato Francês de sua história, em abril passado. O clube gostaria de agradecer a Mauricio Pochettino e sua equipe pelo trabalho e desejar-lhes o melhor para o futuro", diz o comunicado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.