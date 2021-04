Proposta da Conmebol de imunizar jogadores com vacinas doadas causa revolta

O Brasil já avisou que não vai permitir a priorização dos jogadores enquanto todos os grupos prioritários não forem vacinados no país, conforme Projeto de Lei aprovado na Câmara dos Deputados no último dia 6.

"É um 'teatro do absurdo'. O futebol extrapola o nosso grau de surrealismo. E mostra um sintoma da nossa sociedade. É inacreditável e não faz sentido. A menos que o futebol crie um mecanismo ilegal de vacina. O futebol pensa que está acima de qualquer lei e código moral. Para quem gosta de futebol, é um chute no estômago", diz Miguel Nicolelis, o professor da Universidade de Duke, nos EUA.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.