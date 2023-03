Promessa da base, filho de Pimentel está perto de deixar Vasco de graça

No clube cruzmaltino, ganhou destaque no tricampeonato carioca de 1992, 1993 e 1994.

O zagueiro chegou a estrear pelos profissionais no empate por 0 a 0 com o Madureira, pelo Campeonato Carioca, quando a equipe principal ainda estava realizando amistosos nos Estados Unidos.

Por causa do impasse, Eric Pimentel foi cortado da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, mas participou de parte da pré-temporada no profissional, enquanto a diretoria iniciava a reformulação do elenco.

O jovem foi formado nas divisões de base do clube e dirigentes consideram que há ingratidão por parte do zagueiro.

Internamente, a diretoria do Vasco sente-se decepcionada com a postura de Eric Pimentel e seus representantes.

O contrato da jovem promessa com o Vasco se encerra no dia 6 de julho deste ano.

