Projetos na zona Norte e Leste recebem kits esportivos em Manaus

Manaus/AM - O programa “Esporte na Comunidade”, coordenado pela Fundação Manaus Esporte (FME), realizou mais uma entrega de kits esportivos. Desta vez, a 30 projetos das zonas Leste e Norte da cidade, em evento na mini vila olímpica do bairro Coroado, na noite dessa quinta-feira (15). A cerimônia teve a presença do prefeito David Almeida.

Em sua segunda etapa, o programa “Esporte na Comunidade” atinge a expressiva marca de 200 projetos esportivos comunitários atendidos em todas as zonas da cidade. Em ação desde 2022, o programa totaliza 22 mil crianças e jovens beneficiados com mais qualidade de vida por meio da prática esportiva.

“É nossa obrigação proporcionar um ambiente saudável e dar estrutura para que nossos atletas possam praticar o esporte, acima de tudo formar cidadão, formar cidadã, e tornarmos a nossa sociedade numa sociedade melhor. São duzentos projetos atendidos pelo Manaus Esporte, mais de vinte e duas mil crianças, jovens e adultos sendo beneficiados e eu tenho certeza que nós vamos ampliar ainda mais os projetos, esse fomento, essa ajuda, para que Manaus possa ser verdadeiramente a Manaus Esportiva”, apontou o prefeito.

O diretor-presidente da Fundação Manaus Esporte, Aurilex Moreira, informou que, nesta segunda fase, o programa expande ainda mais as políticas públicas, agora incluindo as modalidades de lutas no programa.

“É um momento de muita alegria, momento de festa. Toda vez que alcançamos uma meta que propomos lá atrás, é um sentimento de satisfação muito grande, sobretudo, com projetos como esse. São equipamentos entregues a pessoas que precisam, bairros carentes. É uma satisfação estar realizando este trabalho. É apenas o primeiro passo de quinhentos projetos que queremos contemplar na cidade de Manaus. Ficamos muito contentes por essa política pública que a Prefeitura vem realizando na cidade de Manaus”, comentou,

O programa “Esporte na Comunidade” incentiva crianças e jovens à prática esportiva nas diversas zonas da cidade, por meio da cessão de kits esportivos novos, que incluem bolas, redes, cones, coletes, entre outros equipamentos. De acordo com o coordenador do projeto, o ex-jogador profissional Roberto Dinamite, os mais de 22 mil jovens alcançados ilustram a eficácia do Esporte na Comunidade em pouco mais de um ano.

“Ter a oportunidade de estar a frente deste projeto é de uma satisfação muito grande. Pretendemos transformar grandes cidadãos e campeões com essa iniciativa, de determinação do nosso prefeito e diretor-presidente. Me deixa muito feliz, saí de uma comunidade e venci na vida através do esporte, então sei o que essas crianças e jovens sonham. É gratificante poder alimentar esse sonho”, concluiu.

O projeto Águias de Ouro, do bairro Tancredo Neves, foi um dos contemplados com os materiais novos para incentivar a prática esportiva no bairro. Para o fundador do projeto Washington de Souza, a entrega é significativa.

“Sentimento é de gratidão, né? Que a gente vem lutando, a gente vem tentando realizar sonhos. Esse material que estão nos dando vai nos ajudar muito a tentar realizar os sonhos dos garotos da comunidade Tancredo Neves, e nós só temos a agradecer”, disse o fundador.