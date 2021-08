Proibida de correr nos 400 m por testosterona alta, dupla se vinga e chega à final dos 200 m

Mais irritadiça, Masilingi reconhece não ter como mudar uma decisão que considera injusta. Tem certeza que, nos 400 m, as chances de as duas chegarem ao pódio seria enorme. Agora isso mudou, apesar de ambas terem chegado à final.

As regras dos níveis de testosterona foram feitas pela Federação em 2018 por causa de Semeneya e das desconfianças que existiam por causa da sua repentina e significativa melhora dos tempos. A corredora levou o caso à Corte de Arbitragem do Esporte e perdeu. Para a entidade que controla o atletismo, se trata de dar maior justiça à modalidade.

Basicamente, os dirigentes do atletismo afirmam que, se elas querem competir nos 400 m, precisam se drogar para evitar um processo natural do organismo.

A "decisão" foi tomada em 7 de julho deste ano, a duas semanas do início dos Jogos. A Federação Internacional de Atletismo decidiu que a dupla não poderia disputar os 400 m no Japão, onde elas seriam favoritas. Elas têm quatro dos cinco melhores tempos da prova em 2021.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Com as unhas pintadas de vermelho, verde e azul (as cores da bandeira da Namíbia), Christine Mboma, 18, quer correr para longe das perguntas sobre os 400 m no atletismo olímpico.

