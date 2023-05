Programa leva inclusão social por meio do esporte a comunidades de Manaus

Manaus/AM - Em três meses de atividades, o programa “Esporte na Comunidade” contemplou mais de 70 projetos esportivos em comunidades de Manaus com a entrega de materiais esportivos.

O programa é uma das principais ferramentas de transformação social da gestão municipal, e busca levar mais esporte e lazer às comunidades e aos cidadãos que já praticam alguma modalidade e precisam de recursos para dar continuidade às atividades.

Executado pela Fundação Manaus Esporte (FME), em parceria com o Governo do Amazonas, o “Esporte na Comunidade” trabalha com projetos sociais, fornecendo equipamentos esportivos e atuando na melhoria das praças esportivas da cidade.

De janeiro a março, o programa contemplou 72 projetos com bolas, redes, medalhas, cones e coletes, que são divididos entre as unidades e se tornam primordiais para as atividades esportivas que acontecem nas comunidades.