Profissionais de educação física recebem capacitação para aprimorar atendimentos em Manaus

A iniciativa faz parte do programa de aprimoramento profissional, como forma estratégica para preparar os profissionais na identificação de soluções para reabilitação dos pacientes do +RespirAR. Durante a oficina, foram ministradas apresentações e aulas práticas para os 40 profissionais de educação física e estagiários, os quais puderam interagir e tirar dúvidas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.