Princesa perde para o Ferroviário fora de casa e é eliminado na Série D

O Princesa do Solimões foi valente fora de casa, mas acabou eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (5), o Tubarão do Norte perdeu para o Ferroviário por 2 a 0, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), e se despediu da competição, ao ser superado por 3 a 1 no placar agregado. Wesley e Matheus Lima marcaram os gols que garantiram a classificação do Ferrão.

Com a derrota, o Princesa se despede da Série D ainda na segunda fase da competição. Na campanha, foram 15 jogos, quatro vitórias, oito empates e quatro derrotas.