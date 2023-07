Princesa do Solimões se classifica para o mata-mata da Série D

Manaus/AM - O Princesa do Solimões-AM terminou o jogo com o Águia de Marabá (PA), em 0 a 0. O duelo, sem gols, aconteceu na tarde deste sábado (22) no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru, interior do Amazonas.

A partida era válida pela 14ª rodada da fase inicial da competição.

Com o resultado, o Tubarão do Norte chegou aos 19 pontos, subindo para a 4ª posição da classificação do Grupo 1. Já o Azulão encerrou a fase inicial da competição no 3º lugar da chave com 24 pontos.