Princesa do Solimões derrota Rio Negro na 3ª rodada do Amazonense

Confira os resultados dos outros dois jogos pelo Amazonense 2023 neste sábado

A 3ª rodada do Campeonato Amazonense teve três partidas neste sábado, dia 4, e mais uma vai ser realizada no domingo, dia 5. As partidas aconteceram a partir das 15h30, nos estádios Gilberto Mestrinho, onde se enfrentaram Princesa do Solimões e Rio Negro; na Arena da Amazônia o jogo foi entre Nacional e Iranduba; assim como no estádio Carlos Zamith, jogaram Amazonas e Parintins.

No jogo entre Princesa do Solimões e Rio Negro, o placar foi de 1 a 0 a favor do Princesa, gol marcado nos acréscimos do 2º tempo por Frank.

O Amazonas abriu o placar contra o Parintins. Luan Silva, marcou aos 20 minutos da etapa inicial e aos 2 minutos do 2º tempo. O terceiro gol foi de Rafael Tavares, aos 8 minutos do 2º tempo. O placar final foi de 3 a 0 para o Amazonas.

O confronto entre Nacional e Iranduba, teve gol do Naça, aos 43 minutos do 1º tempo, marcado por Pedrão. O Iranduba empatou aos 9 minutos do 2º tempo, com tento marcado por Rafael Oliveira.

Neste domingo, jogam Operário e Manaus no estádio Gilberto Mestrinho, a partir das 15h30.