Princesa do Solimões anuncia rescisão com o volante Banguelê

Manaus/AM - O Princesa do Solimões anunciou o comum acordo para a saída do volante Matheus Banguelê. Sem detalhar a motivação da rescisão contratual ocorrida nessa terça-feira (11), o clube desejou sorte ao atleta de 27 anos na sequência da carreira.

Banguelê chegou ao clube de Manacapuru para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e deixa o Tubarão do Norte após oito jogos, todos realizados como titular no time de Aderbal Lana.

A última aparição do volante com a camisa do Princesa foi na vitória por 2 a 1 sobre o Trem-AP, no último dia 25 de junho.

Ele cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no jogo seguinte contra o São Raimundo-RR e não foi relacionado no empate diante do Nacional, no domingo passado.

A saída de Banguelê foi a quinta contabilizada no Princesa em meio à quarta divisão nacional. Antes dele, também deixaram o clube: Baé, Frank, Aleilson e Dedê.

Sexto colocado do grupo A1 com 15 pontos, o Tubarão do Norte briga por uma vaga na segunda fase e volta a campo no próximo domingo (16), diante do São Francisco-AC, fora de casa.