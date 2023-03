Princesa do Solimões anuncia a contratação de Marcelinho para a Série D do Brasileirão

Manaus/AM - O Princesa do Solimões anunciou oficialmente na noite desse domingo (26) a contratação do meia Marcelinho para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, que acontece a partir de maio.

O jogador de 38 anos, natural de Manacapuru, estava livre no mercado desde o fim da participação do Operário no Campeonato Amazonense deste ano, eliminado nas quartas de final para o Amazonas. Ele defendeu o rival nas últimas três temporadas, tendo colaborado com o acesso à elite no primeiro ano, e na permanência nos anos seguintes.

A negociação entre Marcelinho e Princesa já vinha se arrastando há alguns dias e foi motivo de uma declaração do jogador nas redes sociais, que negava o acerto, mas admitia as tratativas.

Marcelinho é ídolo do futebol búlgaro, onde fez história e defendeu o Ludogorets por nove temporadas, e a seleção nacional. Desde que voltou ao Brasil, ele atuou também por Vitória e Manaus, mas retornou definitivamente para sua cidade natal.

O Princesa do Solimões se despediu das disputas da Copa do Brasil e Copa Verde na temporada, mas tem embates marcados com o Manauara pelas semifinais do Barezão na próxima semana. Por já ter defendido o Operário no Estadual, sem contar o período de inscrições expirado, Marcelinho só poderá atuar com a camisa alvirrubra na Série D. A estreia do clube acontece dia 6 ou 7 de maio, contra o Águia de Marabá-PA, fora de casa.