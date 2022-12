Princesa anuncia meia Caio Mello, ex-Boavista e Nova Iguaçu-RJ, para 2023

Manaus/AM - Com quatro torneios no calendário em 2023, o Princesa do Solimões segue reforçando seu elenco. Na tarde desta segunda-feira (26), o meia Caio Mello foi anunciado como o novo contratado do Tubarão do Norte para Campeonato Amazonense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro.

Caio Mello é natural do Rio de Janeiro e tem 27 anos de idade. O meia, que também pode jogar pelo lado esquerdo do ataque, começou a carreira no Boavista, onde ficou por algumas temporadas até 2018. Na sequência, passou por Boa Esporte-MG, Operário-MT, Nova Iguaçu-RJ e Serrano-RJ. 2022 começou com Caio assinando com o São Raimundo, de Roraima. Por lá, apesar de um jogo disputado, veio a conquista do título estadual.

De volta ao futebol carioca, Caio atuou pelo Cabofriense na segunda divisão local, e retornou ao Boavista para a disputa Copa Rio. Além do Campeonato Roraimense, Caio tem na estante os títulos da segundona carioca em 2020, o Campeonato Mato-grossense em 2019, e a Copa Rio em 2017.

Os treinamentos de pré-temporada do Alvirrubro de Manacapuru já foram iniciados. Assim como em 2022, estreia da equipe no Campeonato Amazonense será contra o Iranduba, no dia 29 de janeiro, às 15h, em local a definir.

Com a dupla, o elenco do Princesa chega a 16 confirmações para 2023. Foram anunciados: os goleiros Waldson e Serjão, os laterais Wesley e Tico, os zagueiros Ivanzinho e Weverton, os volantes Fábio Magrão, Emerson Bombado, Baé e Koffi, o meia Luciano, e os atacantes Max, Frank, Dudu e Jonas.