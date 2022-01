Primeiro-ministro australiano quer explicações e ameaça expulsar Djokovic

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro australiano Scott Morrison afirmou em entrevista coletiva, na manhã desta quarta-feira (5), que o tenista Novak Djokovic precisa provar ter uma isenção médica genuína para não ter se vacinado contra a Covid-19 para poder jogar o Australian Open. Caso contrário, ele estará no "próximo avião para a casa", disse o premiê.. "Aguardamos sua apresentação e as evidências que ele nos fornece para apoiá-la. Se as evidências forem insuficientes, ele não será tratado de forma diferente com ninguém e estará no próximo avião para casa. Não deveria haver regras especiais para Novak Djokovic. Nenhuma", disse Scott Morrison. Na última terça-feira (4), o tenista sérvio afirmou nas redes sociais que o governo local lhe concedeu uma 'permissão de exceção' para jogar o primeiro grande torneio de 2022 sem apresentar comprovante vacinal contra a Covid-19. O governo federal australiano, responsável pelas fronteiras internacionais e pelos vistos, não participou do processo de isenção da vacina. Morrison ressaltou que várias isenções foram concedidas, mas foram para pessoas que provaram de forma verdadeira o motivo de não tomarem a vacina. "Portanto, as circunstâncias não são únicas, a questão é se ele tem evidências suficientes para apoiar que ele se qualificaria para essa exceção", acrescentou. O Aberto da Austrália acontece do dia 17 de janeiro (segunda-feira) até o dia 30 (domingo). A competição será disputada na cidade de Melbourne.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.