Primeiro medalhista do boxe brasileiro acusa COI de racismo estrutural

Neste sábado (19), Servílio de Oliveira será um dos atletas conduzidos ao hall da fama do esporte brasileiro, criado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), durante congresso da entidade, em Salvador.

Um dos motivos para a retirada inicial do boxe do programa olímpico foram denúncias de irregularidades na IBA.

Durante 34 anos, ele foi o único medalhista do país na modalidade. Isso mudou apenas em 2012, quando Esquiva Falcão foi prata e Yamaguchi Falcão e Adriana Araújo ficaram com o bronze em Londres.

A decisão ocorreu meses após o Brasil ter obtido seu melhor resultado na história da competição. No masculino, conquistou uma medalha de ouro (Hebert Conceição) e uma de bronze (Abner Teixiera). No feminino, foi prata com Beatriz Ferreira.

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Prestes a completar 74 anos, Servílio de Oliveira ainda luta. Primeiro medalhista olímpico do boxe brasileiro, ele não tem muita paciência para discutir os motivos que levaram o COI (Comitê Olímpico Internacional) a excluir a modalidade do programa olímpico a partir dos Jogos de 2028, em Los Angeles.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.