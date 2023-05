Primeiro do mundo e medalhista em Oregon-2022 são destaques do GP Brasil de Atletismo

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma das principais competições olímpicas do calendário nacional, o Grande Prêmio Brasil Loterias Caixa de Atletismo será disputado nesta quarta-feira (10), em São Paulo, com nomes importantes da modalidade. Entre eles estão o mineiro Dudu Azevedo, atual líder do ranking mundial nos 800 m, e Letícia Oro, medalhista de bronze no salto em distância no Mundial de Oregon em 2022.

O evento será transmitido ao vivo pela primeira vez no UOL nesta quarta-feira (10), a partir das 10h, em uma parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

De olho no Mundial

Motivado após o resultado de domingo, quando conquistou a liderança do ranking mundial da World Athletics de 2023 após vencer os 800 m em 1:45:10 no Torneio Internacional Loterias Caixa, o mineiro Eduardo Ribeiro Moreira espera melhorar ainda mais sua marca no GP Brasil.

"Estou sempre pensando no índice para o Mundial - 1:44:70 - um número que não sai da minha cabeça. Estou sempre pensando nele, quando vou para o treino, quando entro nas provas", falou Dudu, como é conhecido, mencionando a competição que ocorre em Budapeste entre os dias 19 e 27 de agosto.

O atleta de 22 anos foi descoberto aos 12 em um teste escolar em Lavras, Minas Gerais. A principal inspiração de Dudu é Joaquim Cruz, campeão olímpico nos 800 m em Los Angeles-1984, com quem sempre troca mensagens.

**LETÍCIA ORO É DESTAQUE NO SALTO EM DISTÂNCIA**

A prova de salto em distância feminino começa às 13h05 e promete ser uma das atrações principais do GP Brasil amanhã. A prova terá a presença de Letícia Oro Melo, medalhista de bronze no Mundial de Oregon em 2022. Ela medirá forças com a jovem Lissandra Maysa Campos, que bateu o recorde brasileiro e sul-americano no sub-23 no último domingo, também no Torneio Internacional Loterias Caixa.

O resultado colocou Lissandra na liderança do ranking sul-americano de 2023. "Eu estou ótima, me sentindo confiante para o GP Brasil. Gostei do resultado de domingo, mas sei que posso saltar mais. O objetivo é melhorar a marca", disse a atleta que tem Letícia como inspiração.

Entre os homens, o brasileiro Samory Uiki medirá forças com o colombiano Arnovis Dalmero, que saltou 8,18 m no domingo e venceu a competição, assumindo o primeiro lugar no ranking sul-americano de 2023. Samory foi o segundo colocado com a marca de 7,99 m.

**ENTRADA GRATUITA**

A competição começa às 10h e contará com mais de 15 provas, entre elas salto em distância, 100 m e 200 m rasos, arremesso de peso e lançamento de disco. O evento se encerra às 15h30 com o revezamento 4x100m feminino.

O UOL fará a transmissão do evento em parceria com o COB, além da cobertura no portal e redes sociais. A entrada é gratuita e o público que for ao Centro Olímpico deverá entrar pela Rua Pedro de Toledo, 1.651.

**PROGRAMAÇÃO DO GP BRASIL DE ATLETISMO**

10h: Salto em altura feminino

10h05: Salto triplo feminino

10h10: Lançamento do dardo feminino

10h30: 200m masculino

10h50: 200m feminino

11h30: Salto em distância masculino

12h45: Cerimônia de Abertura

13h: 110m com barreiras masculino

13h05: Salto em distância feminino

13h10: Arremesso do peso feminino

13h15: Lançamento do disco feminino

13h25: 100m feminino

13h30: Salto em altura masculino

13h50: 100m masculino

14h20: 400m masculino

14h30: Arremesso do peso masculino

14h35: Salto triplo masculino

14h40: 800m masculino

14h45: Lançamento do dardo masculino

15h: 3.000m com obstáculos feminino

15h30: Revezamento 4x100m feminino