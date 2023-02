Primeira SAF do Nordeste, Retrô FC aposta em medalhões

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Retrô, clube de Pernambuco da Série D do Campeonato Brasileiro, formou uma espécie de time para 2023 que honra o nome da primeira SAF do Nordeste.

O Retrô conta com cinco jogadores que já tiveram destaque no cenário nacional no atual elenco.

O volante Jean, de 36 anos, já jogou no São Paulo, Palmeiras e Fluminense.

O volante Rômulo, de 32 anos, já passou por Flamengo, Vasco e Grêmio, além da seleção brasileira.

O volante Jonas, de 31 anos, jogou no Flamengo e ganhou apelido de "Schweinsteiger do Maranhão".

O atacante Fernandinho, aos 37 anos, está no Retrô depois de jogar por São Paulo, Flamengo e Grêmio.

O centroavante Giva, de 30 anos, foi chamado de "parceiro ideal de Neymar" no Santos por Muricy Ramalho e já passou por Coritiba e Vitória.

O RETRÔ É JOVEM

O Retrô, que disputa a Série A do Pernambucano, adotou a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) no início deste ano e foi o primeiro clube do Nordeste neste formato. O time foi criado em 2016, ainda como um projeto social, e estreou profissionalmente em 2019. O clube-empresa do Retrô tem parceria com a multinacional EY e o escritório CCLA Advogados.

Laércio Guerra, fundador e presidente, tem incentivado outros clubes do Nordeste a também caminharem para as SAFs e disponibilizou o Retrô para estudos, palestras e discussões.

O Retrô tem sede em Aldeia dos Camarás, no município de Camaragibe, região metropolitana do Recife (PE)

O clube pernambucano trabalha com crianças a partir de 8 anos e a permanência no projeto vai até os 18.

As crianças e adolescentes são avaliadas por uma equipe multidisciplinar e os destaques podem integrar a base do Retrô.

O Retrô tem dois centros de treinamento e hotel próprio.