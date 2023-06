Presidente Figueiredo recebe campeonato de tênis de mesa nos dias 24 e 25

Manaus/AM - Ficam abertas até o próximo dia 14 (quarta-feira) as inscrições para a 4ª Etapa do Campeonato de Tênis de Mesa. O evento acontece nos dias 24 e 25 de junho, no Ceti Maria Eva dos Santos, em Presidente Figueiredo.

Haverá competições para crianças na categoria festival 1, de 8 a 15 anos e categoria festival 2, para jovens acima de 15 anos.

O evento é realizado pela Federação Tênis de Mesa do Amazonas.

O sistema utilizado será de grupos formato CBTM BYE. As partidas nas fases de grupos e eliminatórias serão melhores de 5 sets (3-0, 3-1 ou 3- 2) para todas as categorias do evento.

Informações podem ser obtidas por meio do telefone : (92) 99215-6796, e-mail : [email protected] ou whatsapp: (92) 99215-6796.