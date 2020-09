Presidente do São Paulo, Leco segue internado com Covid-19

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, saiu da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), nesta segunda-feira (21), mas continua internado em um hospital de São Paulo para seguir o tratamento contra a Covid-19. Ele está internado desde 9 de setembro quando foi diagnosticado com a doença.

A informação foi publicada pelo clube nas redes sociais.

Confira nota na íntegra do clube:

"O São Paulo Futebol Clube informa que o Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva apresentou melhora significativa nos últimos dias e, na manhã desta segunda-feira (21), teve alta da UTI do HCor, onde vem sendo tratado de Covid-19 desde o último dia 9. Com a evolução positiva do quadro, o Presidente seguirá seu tratamento sob cuidados médicos em um apartamento do HCor. O Presidente se encontra em bom estado clínico e em processo de plena recuperação. O São Paulo agradece a imensa solidariedade recebida nos últimos dias e retribui as mensagens de apoio e afeto".