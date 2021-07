Presidente do Coritiba morre vítima de Covid-19 aos 67 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Coritiba, Renato Follador Jr, morreu neste sábado (3), aos 67 anos, em decorrência de complicações provenientes da Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube.

O dirigente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Rocio, em Curitiba, desde o início de junho, e apresentou piora nas últimas 24h.

Em nota divulgada em seu site, o clube decretou luto oficial, "com todas as devidas condolências e homenagens ao presidente". Além de dirigente, Follador - que deixa esposa e três filhos - também foi jogador do Coxa na década de 1970.

Segundo boletim médico divulgado ontem, o quadro do presidente era de extrema gravidade, apresentando uma instabilidade hemodinâmica. Follador foi internado em 1º de junho, e encaminhado para a UTI dias depois.

Renato Follador assumiu a presidência do Coxa em dezembro do ano passado, após vencer a eleição com 75% dos votos. Ele foi jogador profissional do clube na década de 1970. Além disso, é filho do atleta Renatinho, que foi campeão pelo alviverde.

Fora dos gramados, Follador seguiu carreira na área de previdência e criou a Previdência do Estado do Paraná no governo Jaime Lerner. O dirigente também foi responsável pela criação e implantação de diversos Fundos de Pensão como o ParanaPrevidência, instituição que cuida do sistema previdenciário dos servidores do Paraná, a Fibra-Itaipu Binacional e o Fundo Paraná de Previdência Multipatrocinada, no qual é presidente no setor privado.

Clubes se solidarizam.

Instantes após a confirmação da morte de Follador, clubes se solidarizaram tanto com o Coritiba quanto com familiares do presidente.

"Prestamos toda nossa solidariedade à família, amigos e torcedores do Coritiba pela morte do presidente Renato Follador, vítima da covid-19. Desejamos a todos muita força neste momento de dor e que Deus possa confortar a cada um", desejou o Paraná em suas redes sociais.

"O Santos FC lamenta o falecimento de Renato Follador, presidente do Coritiba, de 67 anos, vítima da Covid-19. Nossos sentimentos aos familiares e amigos", escreveu o Santos em seu Twitter.