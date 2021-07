Presidente do Corinthians pede desculpas após xingar jornalista de vagabundo

Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, ofendeu o jornalista Jorge Nicola no Twitter. O cartola do Timão não gostou de uma publicação onde Nicola comentava da possível vinda do atacante Roger Guedes ao clube paulista.

A postagem dizia que o jornalista afirmava que o jogador teria tirado foto com dirigentes do Corinthians vestindo a csamisa do Timão. Através de seu twitter pessoal, Duilio respondeu: “Esse é um vagabundo”.

O comentário do cartola rapidamente repercutiu nas redes sociais, e Duilio se desculpou publicamente com Nicola. “Quero pedir desculpas ao por uma postagem grosseira que fiz por acidente. Fui rebater uma ofensa pesada que recebi aqui e acabei respondendo a um post dele por engano. Aproveito, porém, pra negar: não há nada acertado com o referido jogador, que tem contrato em vigor”, disse.