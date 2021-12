Presidente do Conselho do São Paulo registra B.O. após sofrer ameaças na internet

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do conselho deliberativo do São Paulo, Olten Ayres de Abreu Jr., registrou na manhã desta terça-feira (14) um boletim de ocorrência por causa de ameaças que teria sofrido nas redes sociais. O motivo dos ataques é a reunião da próxima quinta (16), que votará mudanças no estatuto do clube.

A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência feito por Abreu Jr. Em seu depoimento, ele afirma que passou a receber em suas redes sociais mensagens favoráveis e contrárias à reforma do estatuto do clube. Duas contas, no entanto, enviaram ameaças a ele, com juras a sua família.

"Seu arrombado do car... se estiver ainda pensando em dar golpe no São Paulo tu vai se f..., seu c.... Não esquece que você tem família. O mundo é pequeno. O São Paulo não é de vocês. O clube é de 20 milhões de torcedores", diz uma das mensagens.

A reportagem teve acesso à proposta de reforma que será votada na quinta. A principal alteração traz de volta a possibilidade de reeleição: atualmente, é permitido ao presidente apenas um mandato de três anos. Com a mudança, volta a ser possível a reeleição para um segundo mandato de três anos.

O quórum eleitoral já restrito do clube também seria reduzido: atualmente, 260 conselheiros elegem o presidente. Com a reforma em pauta, passariam a ser 200 votantes, sendo 120 deles conselheiros vitalícios, que não estão sujeitos a eleições pelos associados do clube.

O documento traz ainda alterações em outras áreas do clube: passa a existir a possibilidade de suspensão preventiva de associados que prejudicarem a "harmonia social". Em 2021, chegaram a ser afastados ou expulsos do clube os oposicionistas Newton do Chapéu, Denis Ormrod e Edson Lapolla.

Os três questionaram na Justiça os julgamentos na Comissão de Ética do São Paulo e acabaram readmitidos após decisão judicial que suspendeu as punições. O Conselho chegou a marcar data para a discutir punição a Marco Aurélio Cunha, mas o caso acabou sendo retirado de pauta.

Há ainda no novo estatuto liberação para que conselheiros possam ocupar livremente cargos na diretoria executiva, desde que não remunerados.

Há também flexibilização das regras que obrigam contratos a passarem por aprovação do Conselho Deliberativo: no estatuto atual, a aprovação é obrigatória para contratos cujos valores ultrapassem cinco mil contribuições associativas (cerca de R$ 1,4 milhão). A regra passa a valer apenas para contratos cujos valores ultrapassem dez mil contribuições associativas (cerca de R$ 2,8 milhões).

Algo similar ocorre com os contratos cujos prazos invadam as próximas gestões. Pelo estatuto atual, qualquer contrato desta forma precisa passar por aprovação. Com a mudança proposta, a obrigatoriedade passa a valer apenas para contratos cujos valores ultrapassem três mil contribuições associativas (R$ 744 mil).

A votação da mudança do estatuto seria, inicialmente, em 18 de novembro. Por causa da má fase do São Paulo no Brasileiro, a reunião acabou sendo alterada para o dia 16 de dezembro, às 19h (de Brasília).