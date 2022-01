Presidente do Botafogo, Durcesio Mello testa positivo para Covid-19

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo anunciou, nesta quinta-feira (6), que o presidente Durcesio Mello testou positivo para Covid-19 após realizar o exame no período da manhã, no estádio Nilton Santos. Segundo a nota publicada pelo clube alvinegro, o mandatário "está bem, com sintomas leves e sendo assistido pelo departamento médico do clube". Na última segunda (3), o Botafogo já havia informado que o lateral Rafael e mais três funcionários testaram positivo na reapresentação do elenco para a temporada de 2022.

