Presidente do Atlético-MG faz reunião para contornar crise após explosão de Coudet

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, vai se reunir com o técnico Eduardo Coudet, ainda nesta sexta-feira (7), na Cidade do Galo. O motivo do encontro é forte entrevista coletiva concedida pelo treinador atleticano, na noite desta quinta (6), após a derrota do time para o Libertad, por 1 a 0, no Mineirão, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Irritado com a péssima atuação do time, com o resultado negativo e até por ter sido atingido por um copo de cerveja arremessado por algum atleticano, o técnico Eduardo Coudet disparou contra a diretoria e os investidores do clube durante a entrevista depois do jogo.

Segundo o treinador argentino, foram prometidas a ele algumas situações, em novembro do ano passado, quando assinou contrato de dois anos com o Atlético. No entanto, de acordo com Coudet, o planejamento mudou no começo do ano e os dirigentes não cumpriram com o que foi prometido. O técnico chegou a revelar que pediu uma cláusula para poder sair do clube.

As duras palavras de Eduardo Coudet não foram bem recebidas pela direção do Galo. Porém, como o time tem a decisão do Campeonato Mineiro no domingo, diante do América, o clube não pretende demitir o treinador.

A ida de Sérgio Coelho ao Centro de Treinamentos para se reunir com Coudet tem como objetivo contornar a crise. Pela parte do Atlético, não se cogita uma troca de técnico dois dias antes de um jogo decisivo.

Por outro lado, os dirigentes alvinegros não sabem como será a reação de Coudet após a conversa com Sérgio Coelho. Existe o receio de que o treinador entregue o cargo antes da decisão.

FINAL É A PRIORIDADE

A decisão do Campeonato Mineiro pesou para que a diretoria do Atlético-MG optasse por tentar abaixar a temperatura ao invés de tomar outra decisão, como uma eventual demissão do treinador.

Conquistar o tetracampeonato mineiro, o que não acontece desde 1981, é um das metas do clube em 2023. Por isso, mesmo que a relação entre Coudet e diretoria não esteja boa, o foco nos próximos dias é o duelo com o América-MG.

Mas a situação de Coudet será avaliada novamente, após a decisão de domingo. A sequência do treinador na Cidade do Galo não está garantida, nem mesmo em caos de título.

O Atlético venceu o América por 3 a 2, no duelo de ida, no Independência. Por ter vencido o jogo do final de semana passado e por ter a melhor campanha da primeira fase, o Galo pode perder por até um gol de diferença que será campeão mineiro.